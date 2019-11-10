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Опрос определил фаворита выборов в Испании 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Опрос определил фаворита выборов в Испании
Фото: globallookpress.com
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) может победить по итогам прошедших 10 ноября внеочередных выборов в королевстве. Об этом свидетельствуют данные опроса, состоявшегося в преддверии и во время голосования.
ИСРП исполняющего обязанности главы кабмина страны Педро Санчеса может получить 114–119 мандатов в 350-местном Конгрессе депутатов, Народная партия (НП) — 85–90, ультраправая партия Vox — 56–59, коалиция левых политических сил «Объединившись, мы можем» — 30–34, центристская «Граждане» — 14–15, передаёт ТАСС.
По данным Национальной избирательной комиссии страны, участки для голосования в Испании закрылись в 20:00 по местному времени (22:00 мск). Первые результаты выборов, как ожидается, будут объявлены в 21:00 (23:00 мск), передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее председатель Народной партии Пабло Касадо выразил надежду на то, что внеочередные всеобщие выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) Испании, стартовавшие 10 ноября, помогут стабилизировать ситуацию в стране.
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Теги:
В мире , Другое , Педро Санчес , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Испания
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