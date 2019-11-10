Опрос определил фаворита выборов в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) может победить по итогам прошедших 10 ноября внеочередных выборов в королевстве. Об этом свидетельствуют данные опроса, состоявшегося в преддверии и во время голосования.

ИСРП исполняющего обязанности главы кабмина страны Педро Санчеса может получить 114–119 мандатов в 350-местном Конгрессе депутатов, Народная партия (НП) — 85–90, ультраправая партия Vox — 56–59, коалиция левых политических сил «Объединившись, мы можем» — 30–34, центристская «Граждане» — 14–15, передаёт ТАСС.

По данным Национальной избирательной комиссии страны, участки для голосования в Испании закрылись в 20:00 по местному времени (22:00 мск). Первые результаты выборов, как ожидается, будут объявлены в 21:00 (23:00 мск), передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, ранее председатель Народной партии Пабло Касадо выразил надежду на то, что внеочередные всеобщие выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) Испании, стартовавшие 10 ноября, помогут стабилизировать ситуацию в стране.