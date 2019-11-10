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Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии 

Российская Газета 2 часа назад
Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира»
Фото: РИА Новости
Президент Турции заявил, что операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
"Мы не покинем арабскую республику до тех пор, пока другие страны отсюда не уйдут", — подчеркнул Раджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии. Политик отметил, что регион должен быть полностью очищен от террористических организаций.
Ранее по инициативе Турции состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уделили большое внимание вопросам сирийского урегулирования. Совместные действия по стабилизации обстановки на северо-востоке САР будут продолжены, подчеркнули в Кремле.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Владимир Путин , Сирия , Турция
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