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Украинские националисты осадили посольство Польши в Киеве 

Lenta.ru
Националисты осадили посольство Польши в Киеве
Фото: Hromadske
Группа украинских националистов вышла к польскому посольству в Киеве на акцию в поддержку Игоря Мазура, заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена в России). Об этом сообщает Hromadske.
Протестующие требуют от польских властей освободить ветерана АТО с позывным «Тополь». По заявлению собравшихся, они пришли проинформировать поляков, что те задержали невиновного человека и «этим подыграли России».
Ранее 9 ноября украинские националисты потребовали от украинского МИДа вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.
Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. 11 ноября местный суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Россию.
В 2014 году в Москве на Мазура было заведено уголовное дело по статье «Создание устойчивой вооруженной группы».
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Теги:
В мире , Игорь Мазур , МИД , УНА-УНСО , Киев , Польша
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