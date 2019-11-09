По запросу РФ: в Польше задержан радикал из Украины

По запросу России: в Польше задержан радикал из Украины

Члена запрещенной в России националистической организации Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России. В связи с этим на Украине призвали МИД страны максимально способствовать его освобождению. Мазур — один из членов запрещенных в России организаций, против которых СКР еще в 2014 году возбудил уголовные дела.

«По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию», — написала Денисова в Facebook. Она призвала украинский МИД максимально способствовать освобождению Мазура.

«Ни разу польская сторона еще не выдавала украинцев России», — обратила внимание Фриз. В своем Facebook она написала, что Киев должен «сделать все, чтобы этого не произошло».

Кроме того, парламентарий обратилась к депутатам польского сейма и указала на «недопустимость» действий России по отношению к украинцам.

О задержании Игоря Мазура стало известно ранее 9 ноября из сообщений в социальных сетях, которые распространили украинские националисты. Они потребовали от украинского внешнеполитического ведомства вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению гражданина Украины.

Следственный комитет России начал уголовное преследование в отношении целого ряда членов запрещенных в России организаций УНА-УНСО и «Правый сектор» (организация запрещена в России) еще в марте 2014 года. В их числе — Игорь Мазур, Валерий Бобрович, Дмитрий Корчинский , Андрей и Олег Тягнибоки, Дмитрий Ярош , Владимир Мамалыга и другие. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).

УНА-УНСО — это украинская националистическая организация праворадикального толка.

Она была создана в 1990 году украинским диссидентом-националистом Юрием Шухевичем и изначально назвалась Украинской межпартийной ассамблеей. В 1990-е годы это была одна из самых активных националистических организаций на Украине. Она же занималась отправкой так называемых «поездов дружбы» в русскоязычные районы Украины для запугивания населения. Члены УНА-УНСО активно участвовали в конфликтах на территории бывшего СССР, в том числе в Карабахе, Грузии и в Первой чеченской войне (на стороне Джохара Дудаева), а также в Боснии и Косово.

В 2017 году Россия задержала другого украинского националиста — Павла Гриба . Его российской стороне передала Белоруссия. В сентябре 2017-го Игорь Гриб — отец Павла — заявил о пропаже сына в этой стране. Некоторое время он узнал, что Павла задержали 24 августа того же года в Гомеле, куда он приехал к своей знакомой. Тогда молодому человеку было 19 лет.

Российские следователи считают, что Павел Гриб с 27 марта по 15 мая 2017 года с территории Украины через интернет призывал одну из старшеклассниц в Сочи привести в действие самодельную взрывчатку на выпускном вечере 30 июня. Он также советовал ей после этого покинуть территорию России, предполагало следствие.

Согласно тексту обвинения, украинец подробно рассказывал девушке, как изготовить самодельное взрывное устройство и заложить его. На момент совершения преступления, по данным следователей, молодой человек был членом УНА-УНСО.

После задержания Гриба содержали в краснодарском СИЗО , откуда его этапировали в Ростовскую область. Игорь Гриб рассказывал, что во время переезда в СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемого украинца избили другие заключенные. Во ФСИН эту информацию опровергли, уточнив, что у Гриба не нашли травм.

«При поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не выявлено», — отметили в сообщении ведомства.

К тому же там обратили внимание, что Гриб не обращался к администрации следственного изолятора с жалобами на избиение в ходе этапирования и не просил оказать ему медицинскую помощь. Во ФСИН назвали состояние здоровья заключенного в тот момент удовлетворительным.

В марте Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима.

После этого он объявил бессрочную голодовку в связи с неоказанием ему медицинской помощи, сообщила журналистам его адвокат Марина Дубровина

Уже в сентябре он вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой.