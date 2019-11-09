В Польше по запросу РФ задержан украинский националист

В Польше по запросу России задержан один из лидеров украинских националистов

"Сегодня в восемь утра по запросу России польские пограничники задержали Игоря Мазура ("Тополь")", — написала она в Facebook.

Кроме того, информацию о задержании подтвердил бывший украинский дипломат Маркиян Лубкивский. Он уточнил, что украинские дипломаты в Польше "делают все для освобождения Мазура".

Как ожидается, в понедельник суд города Холм вынесет решение о дальнейшей судьбе националиста.