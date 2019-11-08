Фон дер Ляйен утверждает, что РФ пытается заполнить любой вакуум, который оставляют США

Будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США . С таким утверждением она выступила пятницу на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

"Сегодня мы должны признать, что наше самодовольство было наивным: я думаю при этом о России. Кремль, применяя силу, передвигает в Европе установленные границы и пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США", — утверждала фон дер Ляйен. По ее мнению, для защиты интересов Европы "мягкой силы" больше не хватает".

Фон дер Ляйен уже не раз выступала с нападками на Россию и призывала выстраивать политику в отношении Москвы с позиции силы.