Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фон дер Ляйен утверждает, что РФ пытается заполнить любой вакуум, который оставляют США 

ТАСС + ещё 5 52 минуты назад
Будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США. С таким утверждением она выступила пятницу на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.
Урсула фон дер Ляйен ушла в отставку под песню Scorpions
"Сегодня мы должны признать, что наше самодовольство было наивным: я думаю при этом о России. Кремль, применяя силу, передвигает в Европе установленные границы и пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США", — утверждала фон дер Ляйен. По ее мнению, для защиты интересов Европы "мягкой силы" больше не хватает".
Фон дер Ляйен уже не раз выступала с нападками на Россию и призывала выстраивать политику в отношении Москвы с позиции силы.
ТАСС: последние новости
Прокуратура заявила, что обвиняемый в шпионаже на РФ был вовлечен в сеть агентов разведки Прокуратура заявила, что обвиняемый в шпионаже на РФ был вовлечен в сеть агентов разведки Прокуратура Зальцбурга предъявила обвинение экс-полковнику армии Австрии в шпионаже на РФ Прокуратура Зальцбурга предъявила обвинение экс-полковнику армии Австрии в шпионаже на РФ КПП на севере Крыма работают штатно после прекращения пропуска россиян со стороны Украины КПП на севере Крыма работают штатно после прекращения пропуска россиян со стороны Украины 
Теги:
В мире , Видео , Еврокомиссия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ 30
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 287
Зеленский оценил разведение сил у Золотого
Зеленский оценил разведение сил у Золотого 1
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля»
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля» 30
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины 63
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение