Принц Гарри обнялся с ВИЧ-инфицированным спортсменом

Экс-игрок в регби Гарет Томас признался, что у него ВИЧ в октябре этого года. Спортсмен рассказал, что когда услышал диагноз, то рыдал в кабинете у врача и у него было ощущение, что он рухнул на машине со скалы.

Принц Гарри с Томасом перед началом Национальной недели тестирования на СПИД, которая пройдет с 16 по 22 ноября.

Во время встречи они вместе обсудили важность переломить стереотипы в отношении людей, больных СПИДом.

В конце встречи герцог Сассекский в знак поддержки обнял Гарета.

45-летний Томас стал первым спортсменом в Британии, который заявил, что у него вирус. Говоря о своем диагнозе он рассказал, что решился нарушить молчание, чтобы разрушить стереотипы вокруг ВИЧ.

Он также раскрыл, что он и его муж Стивен, которого он встретил после того, как ему поставили диагноз, поженились три года назад. У его партнера этого заболевания нет.