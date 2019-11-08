Макрона назвали «полезным идиотом Кремля»

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

Литву, Латвию, Румынию и В статье "Макрон — полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США , сам не собирается помогать им в критической ситуации. В подтверждение своей точки зрения автор материала заявляет, что Франции не угрожает военное нападение, при этом страны восточного фланга якобы с такой проблемой сталкиваются. Он привел в качестве примера Польшу Эстонию , но не уточнил, кто собирается на них "напасть".

Кроме того, Мельник уверен, что европейские страны в принципе не могут позаботиться о своей военной безопасности без поддержки Вашингтона. По словам журналиста, во время холодной войны и после распада СССР Европа была бессильна перед множащимися проблемами.

"Дипломатическая беспомощность и нерешительность в военной сфере стали основными причинами вспышки кровавой войны в Югославии в 1990-е годы, которую удалось остановить лишь после вмешательства американцев (чтобы европейские союзники могли сохранить лицо, оно осуществлялось под вывеской НАТО)", — пишет Мельник.

Он не упомянул, что "вмешательство американцев" представляло собой бомбардировки мирных целей боеприпасами с обедненным ураном, а жертвами стали в основном гражданские лица.

На протяжении всего текста журналист резко высказывается в адрес французского президента. Он называет главу государства "позером", который распускает хвост, чтобы отвлечь внимание от собственных серьезных недостатков. По его мнению, Макрон постоянно жалуется на обделенность в международной политике, поэтому ему следует дать шанс "выплакаться на публике".

Живой труп. Зачем президент Франции отправил НАТО в "кому"

Выражение "смерть мозга" — это не совсем про НАТО. Ведь это означает, что он когда-то работал. Но все свои 70 лет альянс существует, словно не приходя в сознание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что "мозг НАТО" мертв. Он отметил, что в организации нет никакой координации по принятию стратегических решений. По его мнению, США "поворачиваются к союзникам спиной", проводя независимую политику в Сирии. Французский президент выразил мнение, что Европе необходимо "проснуться" и начать наращивать оборонный потенциал, поскольку она находится "на краю пропасти".