Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля» 

РИА Новости 30 минут назад
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля»
Фото: РИА Новости
Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
В статье "Макрон — полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации. В подтверждение своей точки зрения автор материала заявляет, что Франции не угрожает военное нападение, при этом страны восточного фланга якобы с такой проблемой сталкиваются. Он привел в качестве примера Польшу, Литву, Латвию, Румынию и Эстонию, но не уточнил, кто собирается на них "напасть".
Кроме того, Мельник уверен, что европейские страны в принципе не могут позаботиться о своей военной безопасности без поддержки Вашингтона. По словам журналиста, во время холодной войны и после распада СССР Европа была бессильна перед множащимися проблемами.
"Дипломатическая беспомощность и нерешительность в военной сфере стали основными причинами вспышки кровавой войны в Югославии в 1990-е годы, которую удалось остановить лишь после вмешательства американцев (чтобы европейские союзники могли сохранить лицо, оно осуществлялось под вывеской НАТО)", — пишет Мельник.
Он не упомянул, что "вмешательство американцев" представляло собой бомбардировки мирных целей боеприпасами с обедненным ураном, а жертвами стали в основном гражданские лица.
На протяжении всего текста журналист резко высказывается в адрес французского президента. Он называет главу государства "позером", который распускает хвост, чтобы отвлечь внимание от собственных серьезных недостатков. По его мнению, Макрон постоянно жалуется на обделенность в международной политике, поэтому ему следует дать шанс "выплакаться на публике".
Живой труп. Зачем президент Франции отправил НАТО в "кому"
Выражение "смерть мозга" — это не совсем про НАТО. Ведь это означает, что он когда-то работал. Но все свои 70 лет альянс существует, словно не приходя в сознание.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что "мозг НАТО" мертв. Он отметил, что в организации нет никакой координации по принятию стратегических решений. По его мнению, США "поворачиваются к союзникам спиной", проводя независимую политику в Сирии. Французский президент выразил мнение, что Европе необходимо "проснуться" и начать наращивать оборонный потенциал, поскольку она находится "на краю пропасти".
В России многие политики и дипломатыподдержали позицию французского президента. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Макрон дал четкое определение нынешнему состоянию Североатлантического альянса. В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что слепая солидарность с США в итоге введет в кому всю Европу. При этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отметила, что европейские страны со временем поймут, что являются инструментом в игре Вашингтона, и дозреют до создания военного блока со своим главным защитником и союзником — Россией.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Комментарии3 
Теги:
В мире , Мария Захарова , Леонид Слуцкий , Наталья Поклонская , Эммануэль Макрон , МИД , Комитет госдумы по международным делам , НАТО , The Economist , Латвия , Литва , Польша , Румыния , США , Франция , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 218
Зеленский оценил разведение сил у Золотого
Зеленский оценил разведение сил у Золотого 1
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины 63
Суд ООН отклонил аргументы России в споре с Украиной
Суд ООН отклонил аргументы России в споре с Украиной 566
Российских военных закидали камнями в Сирии
Российских военных закидали камнями в Сирии 643
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение