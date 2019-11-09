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Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским 

Lenta.ru + ещё 3 35 минут назад
Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него была еще одна беседа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, о которой никто не знает. Его слова передает CNBC.
По словам американского лидера, этот разговор прошел до переговоров в июле. Он предположил, что его политические оппоненты захотят обнародовать эту беседу, и заявил о готовности сделать это при необходимости.
Издание предположило, что под неизвестным разговором имеется в виду звонок Трампа Зеленскому в апреле. Тогда американский лидер поздравил избранного украинского президента с победой на выборах, о чем в своем Twitter написал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Дональд Трамп , Госдеп США , США
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