Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским 

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него была еще одна беседа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, о которой никто не знает. Его слова передает CNBC.
По словам американского лидера, этот разговор прошел до переговоров в июле. Он предположил, что его политические оппоненты захотят обнародовать эту беседу, и заявил о готовности сделать это при необходимости.
Издание предположило, что под неизвестным разговором имеется в виду звонок Трампа Зеленскому в апреле. Тогда американский лидер поздравил избранного украинского президента с победой на выборах, о чем в своем Twitter написал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.