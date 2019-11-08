Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политик объяснил давление НАТО на Сербию 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Политик объяснил давление НАТО на Сербию
Фото: ТАСС
Принятие Плана индивидуального сотрудничества (IPAP) Сербии и НАТО и приезд в страну делегации госдепа США для разъяснения политики санкций в отношении России являются результатом попыток Белграда "сидеть на двух стульях", заявил РИА Новости лидер парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.
МИД Сербии сообщил в четверг, что окончательно принят Индивидуальный план партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) Сербии и НАТО на 2019-2021 годы. Первый индивидуальный план партнерства был утвержден правительством Сербии, а затем руководством Североатлантического альянса в начале 2015 года, затем продлен в 2017 году. Основными разделами документа являются внешняя политика и политика безопасности, внутренняя политика и экономические реформы, вопросы обороны и военного дела, публичная дипломатия, научное сотрудничество, управления кризисами и планирование при ЧС. Новый документ, как указано, представляет собой "еще одно подтверждение растущего тренда партнерского сотрудничества Сербии и НАТО".
"С самого начала СРП была энергично против принятия IPAP. План приводит нашу страну в неравноправное положение и ставит нас под самоуправство агрессивного и преступного альянса, который уже несколько раз бомбил сербский народ. Говорю не только о Сербии, но и о Республике Сербской Боснии и Герцеговины и Республике Сербской Краине (на территории Хорватии)", — заявил Шешель агентству.
В пятницу специальный представитель госдепа США Томас Зарзецки прибыл в Белград, чтобы ознакомить первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича с правилами введения санкций третьим странам за сотрудничество с российскими оборонными структурами. По мнению лидера сербских радикалов, это является актом прямого давления на Сербию.
"Приезд американской делегации сегодня в Белград — это проявление давления на Сербию. Дополнительного давления с тем, чтобы она переориентировалась исключительно на Запад и прервала дружеские отношения с Россией и КНР, военное сотрудничество с Россией и включилась во фронт блокирования РФ в Европе, введения санкций и так далее", — отметил Шешель.
"Мы против этого и критикуем режим в Белграде за попытку сидеть на двух стульях. Это показало себя невозможным, на что указывают и западные партнеры. Мы выступаем за то, чтобы Сербии вошла в госсоюз России и Белоруссии, чтобы вступила в ОДКБ, во все виды евроазийских интеграций, а также за максимальное экономическое и политическое сотрудничество с КНР", — подчеркнул собеседник агентства.
Президент Сербии Александр Вучич в конце октября на учениях "Славянский щит" подтвердил, что Белград заказал в России один ЗРПК "Панцирь-С", и подчеркнул желание Сербии иметь комплекс ПВО С-400. Ранее сербские власти закупили в РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также в рамках военно-технической помощи передали шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Руководство КНР также передавало сербской армии военную технику и оборудование.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Комментарии 
Теги:
В мире , Воислав Шешель , Александр Вучич , МИД , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию 385
«Никому не пожелаю»: Гагарина расплакалась на «Голосе»
«Никому не пожелаю»: Гагарина расплакалась на «Голосе»
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ 34
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 299
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами 2
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение