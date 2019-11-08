Политик объяснил давление НАТО на Сербию

МИД Сербии сообщил в четверг, что окончательно принят Индивидуальный план партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) Сербии и НАТО на 2019-2021 годы. Первый индивидуальный план партнерства был утвержден правительством Сербии, а затем руководством Североатлантического альянса в начале 2015 года, затем продлен в 2017 году. Основными разделами документа являются внешняя политика и политика безопасности, внутренняя политика и экономические реформы, вопросы обороны и военного дела, публичная дипломатия, научное сотрудничество, управления кризисами и планирование при ЧС. Новый документ, как указано, представляет собой "еще одно подтверждение растущего тренда партнерского сотрудничества Сербии и НАТО".

"С самого начала СРП была энергично против принятия IPAP. План приводит нашу страну в неравноправное положение и ставит нас под самоуправство агрессивного и преступного альянса, который уже несколько раз бомбил сербский народ. Говорю не только о Сербии, но и о Республике Сербской Боснии и Герцеговины и Республике Сербской Краине (на территории Хорватии)", — заявил Шешель агентству.

В пятницу специальный представитель госдепа США Томас Зарзецки прибыл в Белград, чтобы ознакомить первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича с правилами введения санкций третьим странам за сотрудничество с российскими оборонными структурами. По мнению лидера сербских радикалов, это является актом прямого давления на Сербию.

"Приезд американской делегации сегодня в Белград — это проявление давления на Сербию. Дополнительного давления с тем, чтобы она переориентировалась исключительно на Запад и прервала дружеские отношения с Россией и КНР, военное сотрудничество с Россией и включилась во фронт блокирования РФ в Европе, введения санкций и так далее", — отметил Шешель.

"Мы против этого и критикуем режим в Белграде за попытку сидеть на двух стульях. Это показало себя невозможным, на что указывают и западные партнеры. Мы выступаем за то, чтобы Сербии вошла в госсоюз России и Белоруссии, чтобы вступила в ОДКБ, во все виды евроазийских интеграций, а также за максимальное экономическое и политическое сотрудничество с КНР", — подчеркнул собеседник агентства.