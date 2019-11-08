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Пока вы не уснули: Украине предрекли «холодные» бунты 

Рамблер 21 минуту назад

У «Северного потока-2» осталась последняя проблема

Правящая коалиция в Германии подала в Бундестаг законопроект для защиты инвестиций немецких компаний в «Северный поток — 2». Какие перспективы у законопроекта и сможет ли Германия добиться работы газопровода на полную мощность, разбиралась газета «ВЗГЛЯД».

Киев отказал России в мирном урегулировании

Газовые споры России и Украины — «старые листы бумаги», а «рукописи не горят», заявил в своем фейсбуке исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Названы причастные к подрыву самолета РФ

MAK / Wikimedia
Осужденный в Австралии за терроризм Халед Хаят дал показания на двух человек, которые, как он утверждает, причастны к крушению российского самолета над Синаем в 2015 году. Об этом сообщает «Датское радио».

Украине предрекли «холодные» бунты

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что без транзита российского газа на Украине наступит коллапс. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Выбежали, как гориллы из клетки»: провал России

Игроки сборной Хоккейной лиги Онтарио выбежали на лед, как гориллы из клетки, и разгромили молодежную сборную России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Бойня в Забайкалье: умер еще один раненый солдат

Солдат, пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, скончался в госпитале. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Россиян предупредили об аномально теплой зиме

Предстоящая зима в России может стать самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд».

Разбили бутылку о шлем полицейского: безумства фанатов ЦСКА

Газета.ру
ЦСКА в Венгрии сыграл вничью с «Ференцварошем» и набрал свое первое очко в Лиге Европы, однако шансов на выход в 1/16 финала почти не осталось. Фанаты армейцев устроили беспорядки в метро, разбили бутылку о шлем полицейского, спровоцировали перекрытие ветки и вступили в стычку с местными болельщиками, которые распаляли их нацистскими приветствиями. Несколько россиян были задержаны, посольство пытается их освободить.

Умер "главный козел" России

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, который дружил с тигром Амуром. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт парка.

Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе»

Житель Москвы пожаловался в полицию на сотрудников института Склифосовского, заявив, что медики его изнасиловали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Юрий Витренко , Евгений Тишковец , Алексей Журавко , Нафтогаз , Бундестаг , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , Верховная Рада , Газета.Ru , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters , Германия , Киев
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