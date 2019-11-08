Насколько серьёзна «кома» НАТО и каковы перспективы Альянса

Любая попытка раскола или дистанцирования Европы от Северной Америки ослабит трансатлантический альянс, — отметил он. — Это также таит риск расколоть Европу.

Как отметил в беседе с News.ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, французский лидер выразился достаточно неловко. И в итоге непонятно, в чей именно адрес обращён макроновский упрёк: то ли Трампа, то ли Столтенберга и всё остальное руководство Альянса.

Если Макрон говорил о президенте США, то в таком случае можно спорить, поскольку американский лидер действительно беспрерывно удивляет и НАТО, и весь остальной мир. Если же Макрон говорил об Альянсе, то заявление, будто у него нет мозгов, очень сомнительно. Есть и мозги, и мощный бюрократический аппарат, и программа, и официальная позиция по всем вопросам.

Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , в свою очередь, выразила солидарность с заявлением Макрона. «Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Чёткое определение нынешнего состояния НАТО», — написала она на своей странице в Facebook. Согласился с французским лидером и руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров . А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать ситуацию в НАТО, однако напомнил, что изначально Альянс был «заточен на конфронтацию» и его роль в обеспечении глобальной и европейской безопасности в Москве «никогда не были склонны преувеличивать».

Конечно, блок НАТО был создан для конфронтации с Советским Союзом, а затем и со странами Организации Варшавского договора (ОВД), — напоминает в этой связи Арбатов. — Когда закончилась Холодная война, распался СССР и самораспустилась ОВД, Альянс лишился своей цели и миссии, и его члены начали искать другие цели.

В итоге первой задачей стало решение проблем локальных войн и терроризма, а второй — расширение на Восток, поскольку многие страны, включая и входившие ранее в ОВД, сами хотели вступить в НАТО. «И в данном случае, как ни относись к Альянсу, стоит поискать причины и в российской внешней политике — почему бывшие союзники решили отгородиться от нас?» — подчёркивает эксперт. С обострением отношений между Западом и РФ на фоне украинского кризиса НАТО, как говорится, обрёл второе дыхание.

Теперь у Альянса есть необходимость конфронтации с Россией, но, оказалось, что у него нет достаточных ресурсов, массовой общественной поддержки и бюджета, — отмечает Арбатов. — И сейчас главные задачи НАТО в том, чтобы изыскать эти ресурсы и наладить отношения с властями США, которые относятся к Альянсу совсем не так, как хотелось бы входящим в него европейским странам.

Что же касается России, то, считает эксперт, видя процессы внутри НАТО, надо попытаться использовать их, чтобы снизить градус конфронтации и перейти к взаимодействию с Альянсом. Если же Москва станет давить на блок, пытаться вбить клин между его членами, то организация, вероятно, быстро вновь сплотиться. А это России едва ли выгодно.