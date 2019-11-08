Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венсан Кассель по-русски признался жене в любви 

Газета.Ru + ещё 2 43 минуты назад
Венсан Кассель по-русски признался жене в любви
Фото: Газета.Ru
Французский актер Венсан Кассель прокомментировал публикацию в Instagram своей жены модели Тины Кунаки признанием в любви.
Отмечается, что актер признался в своих чувствах под фотографией обложки российского журнала ELLE, для которой снялась Кунаки, на русском языке.
"Я люблю тебя, детка!" — написал Касель.
Уточняется, что пользователей сети удивила неожиданная публикация. Комментарий актера сразу набрал почти 500 лайков, а российские поклонники в ответ стали признаваться в любви к звездной паре и просить приехать с визитом в Москву.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Газета.Ru: последние новости
Евросоюзу посоветовали учить "язык силы" Евросоюзу посоветовали учить "язык силы" Экс-депутат Рады предсказал Украине энергетический коллапс и бунты Экс-депутат Рады предсказал Украине энергетический коллапс и бунты В Индии мужчина съел 41 яйцо на спор и умер В Индии мужчина съел 41 яйцо на спор и умер 
Теги:
В мире , Шоу-бизнес , Венсан Кассель , Elle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию 384
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ 34
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 299
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами 1
Зеленский оценил разведение сил у Золотого
Зеленский оценил разведение сил у Золотого 2
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение