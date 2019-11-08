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Саакашвили прибыл в Молдавию 

News.ru 1 час назад
Саакашвили прибыл в Молдавию
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прилетел в Кишинёв в разгар политического кризиса. Об этом заявили депутаты молдавского парламента от Партии социалистов.
В Молдавию Саакашвили прилетел из Варшавы за час до начала заседания парламента. Социалисты не исключают, что визит зарубежного политика вызван необходимостью консультирования правительства Майи Санду, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее фракция Партии социалистов зарегистрировала в парламенте Молдавии инициативу о выражении вотума недоверия правительству из-за того, что Майа Санду изменила процедуру назначения генерального прокурора.
В июле Санду заявляла, что Саакашвили и его сотрудники могут помочь провести в Молдавии реформы, которые связаны с системой юстиции.
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Теги:
В мире , Михаил Саакашвили , Интерфакс , Варшава , Грузия , Кишинёв , Молдова
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