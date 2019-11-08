Саакашвили прибыл в Молдавию

Молдавию Саакашвили прилетел из Варшавы за час до начала заседания парламента. Социалисты не исключают, что визит зарубежного политика вызван необходимостью консультирования правительства Майи Санду, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, ранее фракция Партии социалистов зарегистрировала в парламенте Молдавии инициативу о выражении вотума недоверия правительству из-за того, что Майа Санду изменила процедуру назначения генерального прокурора.

В июле Санду заявляла, что Саакашвили и его сотрудники могут помочь провести в Молдавии реформы, которые связаны с системой юстиции.