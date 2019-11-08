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Конституционный комитет Сирии прервал работу 

News.ru 1 час назад
Конституционный комитет Сирии прервал работу
Фото: РИА Новости
Работа Конституционного комитета Сирии в Женеве приостановлена до 25 ноября, когда он соберётся вновь. Информацию об этом озвучил спецпосланник генерального секретаря ООН по Арабской Республике Гейр Педерсен.
Два сопредседателя комитета согласились встретиться вновь в Женеве через 14 дней. Таким образом, следующий раунд дискуссий стартует 25 ноября, — цитирует Педерсена ТАСС.
Представитель ООН позитивно оценил итоги первого этапа работы Конституционного комитета и его редакционной группы, добавив, что у участников «были две недели успешных дискуссий».
Педерсен отметил «очень хорошее начало» работы данных структур, понадеявшись, что аналогичный настрой сохранится. Он назвал профессиональной работу сопредседателей Комитета — Хади аль-Бахры от оппозиции и Ахмеда Кузбари от режима Башара Асада.
В целом, как сообщил эмиссар ООН, полемика была «прямой» и «очень прагматичной», а её участники обращались к «очень болезненным вопросам».
Как писал News.ru, редакционная группа Конституционного комитета Сирии приступила к работе в Женеве 4 ноября. Её задача состоит в подготовке предложений по новому основному закону страны, которые затем будут вынесены на утверждение комитета.
До этого сопредседатель Конституционного комитета Сирии Ахмад Кузбари заявил, что работа организации начнётся 4 ноября и продлится неделю.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Башар Асад , ООН , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС , Сирия
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