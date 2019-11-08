Турция отказалась уходить из Сирии без США и России

По его словам, Анкара не уйдет до тех пор, пока в регионе есть террористы, а операция на сирийской территории связанна именно с тем, что у стран 911 километров общей границы.

«Мы уйдем только после других государств. […] Ни у России, ни у США, ни у Ирана общих границ с Сирией нет», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара выступает за территориальную целостность и суверенитет Арабской Республики.

Эрдоган также обвинил США в невыполнении обещаний по выводу с территории Сирии курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, Анкара причисляет их к террористам). По его словам, американские войска патрулируют территорию между городами Рас-эль-Айн и Камышлы вместе с курдскими боевиками. При этом Москва свои обещания соблюдает: российские и турецкие войска вместе патрулируют районы на северо-востоке страны, подчеркнул он.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой был принят меморандумом о взаимодействии. На ней стороны договорились о прекращении турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии и совместном патрулировании в регионе. Для этого в страну прибыли дополнительные российские военные полицейские.