Россиян обвинили в захвате квартир татар в Крыму

На Украине обвинили россиян в захвате квартир татар в Крыму

Украинские журналисты и блогеры полагают, что россияне незаконно захватывают имущество татар в Крыму . Эти действия граждан РФ на Украине называют «незаконными».

«Почти 150 тысяч граждан Российской Федерации переехало за последние годы в Крым. Эти граждане преимущественно заезжают в квартиры, которые покинули украинцы и крымские татары, принявшие решение выехать на материковую часть Украины», — цитирует издание replyua.net украинского аналитика и блогера Виктора Тарана.

Журналисты называют такое поведение россиян «классической политикой Империи, которая переселяет на захваченные территории своих колонистов».

«Точно так действовал Рим, Великобритания, Россия. И, как показывает исторический опыт, в будущем эти русские будут составлять основу военного сопротивления возвращения Крыма в Украину», — подчеркивает Таран.

Аналитик признает, что россияне, переехавшие в Крым «до последнего будут защищать свою заново приобретенную землю, квартиры, Родину». В связи с этим блогер предрекает, что Украине предстоит многолетняя долгая и упорная борьба за возвращение полуострова.

Ранее украинский политолог и экономист Тарас Загородний придумал, как отобрать Крым у России. Так, Загородний считает, что Украине необходимо добиться того, чтобы полуостров причинял РФ неудобства, напоминает агентство Nation News.

Крым вернулся в состав России после референдума 2014 года. Тогда большинство его жителей выступили за воссоединение с РФ.