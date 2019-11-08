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На Украине обвинили россиян в захвате квартир татар в Крыму 

Ura.Ru + ещё 1 2 часа назад
Россиян обвинили в захвате квартир татар в Крыму
Фото: ura.ru
Украинские журналисты и блогеры полагают, что россияне незаконно захватывают имущество татар в Крыму. Эти действия граждан РФ на Украине называют «незаконными».
«Почти 150 тысяч граждан Российской Федерации переехало за последние годы в Крым. Эти граждане преимущественно заезжают в квартиры, которые покинули украинцы и крымские татары, принявшие решение выехать на материковую часть Украины», — цитирует издание replyua.net украинского аналитика и блогера Виктора Тарана.
Журналисты называют такое поведение россиян «классической политикой Империи, которая переселяет на захваченные территории своих колонистов».
«Точно так действовал Рим, Великобритания, Россия. И, как показывает исторический опыт, в будущем эти русские будут составлять основу военного сопротивления возвращения Крыма в Украину», — подчеркивает Таран.
Аналитик признает, что россияне, переехавшие в Крым «до последнего будут защищать свою заново приобретенную землю, квартиры, Родину». В связи с этим блогер предрекает, что Украине предстоит многолетняя долгая и упорная борьба за возвращение полуострова.
Ранее украинский политолог и экономист Тарас Загородний придумал, как отобрать Крым у России. Так, Загородний считает, что Украине необходимо добиться того, чтобы полуостров причинял РФ неудобства, напоминает агентство Nation News.
Крым вернулся в состав России после референдума 2014 года. Тогда большинство его жителей выступили за воссоединение с РФ.
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Комментарии13 
Теги:
В мире , Украина , Тарас Загородний , Республика Крым
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