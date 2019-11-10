Сторонники независимости митингуют в Каталонии

Митинги и шествия сторонников независимости проходят в Каталонии в преддверии всеобщих выборов в Испании 10 ноября. Организаторами манифестаций стали движения, которые выступают за выход региона из состава королевства.

Организация «Демократическое цунами» устроила около 300 выступлений в разных населенных пунктах Каталонии. В Барселоне в преддверии выборов состоялся концерт, передаёт ТАСС.

Комитеты в защиту республики проводят в Барселоне марш, к которому присоединились сотни человек.

С 11 по 13 ноября в Каталонии, как ожидается, пройдёт новые массовые выступления сторонников независимости.

Как писал News.ru, 27 октября в Каталонии прошли многочисленные акции за отделение от Испании. Они закончились беспорядками, ранения и травмы получили не менее 44 человек.