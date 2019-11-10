Сторонники независимости митингуют в Каталонии 

Митинги и шествия сторонников независимости проходят в Каталонии в преддверии всеобщих выборов в Испании 10 ноября. Организаторами манифестаций стали движения, которые выступают за выход региона из состава королевства.
Организация «Демократическое цунами» устроила около 300 выступлений в разных населенных пунктах Каталонии. В Барселоне в преддверии выборов состоялся концерт, передаёт ТАСС.
Комитеты в защиту республики проводят в Барселоне марш, к которому присоединились сотни человек.
С 11 по 13 ноября в Каталонии, как ожидается, пройдёт новые массовые выступления сторонников независимости.
Как писал News.ru, 27 октября в Каталонии прошли многочисленные акции за отделение от Испании. Они закончились беспорядками, ранения и травмы получили не менее 44 человек.
В ноябре судебные власти Испании выдали европейские ордера на арест Антони Комина, Клары Понсати и Льюиса Пуча. В октябре 2017 года все трое входили в состав правительства Каталонии, а затем бежали из страны после референдума о независимости автономного сообщества.