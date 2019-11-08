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Эрдоган заявил, что намерен лично вернуть Трампу его письмо 

ТАСС + ещё 1 23 минуты назад
Эрдоган лично вернет Трампу его письмо
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично вернуть американскому коллеге Дональду Трампу его письмо с призывом "не быть дураком". Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Венгрии. Слова президента приводит в пятницу телеканал NTV.
"Мы ранее сообщили господину Трампу, что террорист по имени Ферхат Абди Шахин, которого еще называют Мазлюм Кобани, является одним из главарей Рабочей партии Курдистана. В ходе беседы с Трампом мы сказали, что мы осуждаем его контакты с таким человеком. У нас есть это известное письмо, я его вручу Трампу", — сказал Эрдоган.
В середине октября СМИ США опубликовали датированное 9 октября послание, которое Трамп отправил Эрдогану. Американский лидер в нем предлагал Анкаре заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики. "Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", — отмечал Трамп. Американский лидер призывал Эрдогана "не строить из себя крутого парня" и "не быть дураком", а также сообщал о намерении в скором времени позвонить ему. В нем Трамп также сообщил, что командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с Эрдоганом.
Многие СМИ и политики в США и других странах высмеяли стиль, в котором было написано послание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ отметила: "У нас есть новый образец эпистолярного жанра, который, конечно, войдет в учебники, я уж только не знаю по чему — по дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 17 октября заявил, что Анкара ответила на письмо Трампа началом военной операции на севере Сирии. Министр подчеркнул, что турецкая сторона "никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма".
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Теги:
В мире , Ближний Восток , США , Реджеп Эрдоган , Мария Захарова , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД , Рабочая партия Курдистана , НТВ , Венгрия , Турция
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