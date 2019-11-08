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Шахту в ДНР закрыли из-за загадочных толчков 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Шахту в ДНР закрыли из-за загадочных толчков
Фото: РИА Новости
Функционирование шахты «Калиновская — Восточная» в районе Макеевки временно приостановлено в связи с подземными толчками неизвестного происхождения, заявил в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, «нельзя подвергать риску жизнь жизнь и здоровье граждан».
По данным местного «Донецкого агентства новостей», загадочную сейсмическую активность местные жители ощущают уже несколько лет. Люди уверяют, что толчки возникают преимущественно вечером или ночью. При этом «трясёт так, что рвёт обои и трескаются стены».
«Экспертам пока не удалось установить природу наблюдаемого явления, поэтому мы идем на беспрецедентные меры. Я дал поручение приостановить работу шахты «Калиновская-Восточная», в зоне деятельности которой фиксируются толчки», — заявил Пушилин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Глава ДНР также поручил специалистам МЧС выявить эпицентр толчков. Пока идёт исследование, в Макеевке будут постоянно проживать руководитель фракции ОД «ДР» в Народном Совете Валерий Скороходов и два члена специально созданной комиссии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске Дарья Олифер заявила, что Киев настаивает на роспуске ДНР и ЛНР. Она назвала самопровозглашенные республики псевдогруппировками и обвинила в систематическом нарушении режима тишины вдоль линии соприкосновения.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
В мире , Украина , Денис Пушилин , Дарья Олифер , МЧС
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