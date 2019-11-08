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Нацистам — бой: в ООН поддержали резолюцию России 

Газета.Ru 2 часа назад
Нацистам — бой: в ООН поддержали резолюцию России
Фото: Газета.Ru
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал проект российской резолюции, осуждающей попытки героизации и реабилитации нацизма. Против выступили США и Украина, в поддержку проголосовало 121 государство. Еще 55 стран-участниц ООН воздержались. Россия призвала также все страны мира ликвидировать любые формы внутренней расовой дискриминации.
Резолюцию против попыток реабилитации и героизации нацистской идеологии поддержал третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. Как сообщает РИА «Новости», предложенный Российской Федерацией документ поддержала 121 страна мира.
США и Украина выступили против резолюции, еще 55 стран воздержались от голосования.
«В последнее время наблюдаются опасные тенденции, связанные с пропагандой нацизма», — говорится в резолюции. РФ призывает бороться с ними на региональном и международном уровне.
Кроме того, Москва призвала страны мира ликвидировать на законодательном уровне все существующие формы расовой дискриминации. Директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов напомнил на заседании третьего комитета ГА ООН, что нацистская идеология была осуждена на международном Нюрнбергском трибунале в 1945 году, но сейчас некоторые страны и личности в угоду своим интересам пытаются возродить человеконенавистническую идеологию Третьего рейха.
Антинацистская резолюция представляется Россией в ООН каждый год. Против — по уже сложившейся традиции — выступают только две страны, Украина и США.
В 2018 году в поддержку резолюции выступили 129 стран, воздержались 54 государства. В состоящей из 66 пунктов резолюции выражается глубокая озабоченность любой героизацией нацистского движения, неонацизма, а также бывших эсесовцев. К «героизации» относят установку памятников, мемориалов и публичные демонстрации.
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина «остались в одиночестве».
Он также посоветовал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко рассказать в своей стране об этом голосовании.
«Украина и США остались в одиночестве: 133 члена ООН — против героизации нацизма и лишь два — за. Пусть Порошенко расскажет в Киеве об этом «успехе», — написал Пушков.
В июле 2019 чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США поддержать российскую резолюцию, направленную против нацизма.
Согласно статье, которую опубликовал Антонов, Россия ежегодно «представляет резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других практик», из-за которых развиваются расовая дискриминация и ксенофобия.
По его словам, в XXI веке нельзя позволить существовать такому «позорному явлению», как марши нацистов и их сторонников на улицах городов Европы.
В том же месяце делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ предложила создать должность спецпредставителя по вопросам борьбы с героизацией нацизма. Идею поддержали 10 стран.
«Мы выдвинули инициативу — предложить бюро ПА ОБСЕ создание отдельного института спецпредставителя ассамблеи, который бы занимался вопросами, связанными с тематикой борьбы с героизацией фашизма, нацизма», — заявил представитель делегации ТАСС.
Он добавил, что заседание Бюро состоится в декабре и до этого времени делегация будет заниматься подготовкой предложения.
В декабре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Европе близится перспектива формирования неонацистского союза. По его словам, этому процессу способствует курс на пересмотр истории рядом западных государств, в том числе непризнание итогов Второй мировой войны. Освобождение Европы от нацистов советскими солдатами замалчивается, а преступления гитлеровского режима преуменьшаются.
«Пересмотр и фальсификация исторических фактов используется в том числе для разжигания русофобских настроений и ведения антироссийской пропаганды», — заявил экс-глава Службы внешней разведки.
В 2017 году Патрушев отметил, что более 500 неонацистских группировок численностью более 7 млн человек существуют на Украине и в странах Европы (численность населения всех стран Европы — порядка 750 млн человек, — «Газета.Ru»). При этом, по его словам, на Украине они во многом диктуют поведение руководству страны.
«Мы не можем не обратить внимание на то, что происходит в Европе в целом, на Украине это более ярко видно — это неонацизм, потому что мы фиксируем сейчас примерно 500 группировок неонацистских в Европе и на Украине тоже, и это составляет примерно 7 млн человек», — добавил секретарь Совбеза РФ.
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Теги:
В мире , Статьи , Петр Порошенко , Алексей Пушков , Николай Патрушев , Анатолий Антонов , Ринат Аляутдинов , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Совет Федерации , Совет безопасности РФ , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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