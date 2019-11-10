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Досрочные выборы в парламент пройдут в Испании 10 ноября 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Досрочные выборы в парламент пройдут в Испании 10 ноября
Фото: www.vesti.ru
В Испании сегодня пройдут досрочные парламентские выборы. Это уже второе внеочередное голосование в этом году.
Согласно прогнозам, Испанская правящая социалистическая рабочая партия должна занять первое место, но не сможет единолично сформировать правительство.
На расстановку сил, как отмечают аналитики, во многом повлиял каталонский кризис. В автономном сообществе не прекращаются протесты. Накануне на улицы снова вышли сотни митингующих, которые выступают за выход региона из состава королевства. Акцию организовали радикальные движения "Демократическое цунами" и Комитеты защиты республики.
Мадрид в ответ распорядился отправить дополнительные подразделения полиции для обеспечения порядка во время голосования. Власти страны предупредили об уголовной ответственности за попытки сорвать выборы, сообщает телеканал "Россия 24".
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