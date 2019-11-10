Досрочные выборы в парламент пройдут в Испании 10 ноября

В Испании сегодня пройдут досрочные парламентские выборы. Это уже второе внеочередное голосование в этом году.

Согласно прогнозам, Испанская правящая социалистическая рабочая партия должна занять первое место, но не сможет единолично сформировать правительство.

На расстановку сил, как отмечают аналитики, во многом повлиял каталонский кризис. В автономном сообществе не прекращаются протесты. Накануне на улицы снова вышли сотни митингующих, которые выступают за выход региона из состава королевства. Акцию организовали радикальные движения "Демократическое цунами" и Комитеты защиты республики.

Мадрид в ответ распорядился отправить дополнительные подразделения полиции для обеспечения порядка во время голосования. Власти страны предупредили об уголовной ответственности за попытки сорвать выборы, сообщает телеканал "Россия 24".