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В ООН назвали число погибших за время турецкой военной операции сирийцев 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Названо число погибших за время турецкой войны сирийцев
Фото: РИА Новости
Свыше 90 мирных граждан убито на северо-востоке Сирии с начала военной операции Турции в данном регионе, заявил в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
"С начала возглавляемой Турцией военной операции на северо-востоке Сирии 9 октября, мы подтвердили ряд инцидентов, которые по состоянию на 5 ноября привели к смерти в общей сложности порядка 92 мирных жителей", — сказал он.
По его словам, 49 человек из них погибли от авиаударов, наземных ударов, снайперского огня и казней, которые проводились курдскими вооруженными группировками и группировками, связанными с Турцией. За тот же период еще 31 мирный житель погиб от самодельных взрывных устройств и снарядов, которые остались на территории военной операции Турции, в частности, в аль-Хасаке, Ракке и части провинции Алеппо. Из-за действий курдских вооруженных формирований также погибли 12 гражданских.
"Мы озабочены ростом количества смертей и ранений среди мирных жителей в результате использования самодельных взрывных устройств в густонаселенных районах. Неразборчивое применение такого вооружения является явным нарушением международного гуманитарного законодательства. Мы напоминаем всем сторонам конфликта об их ответственности по защите мирных граждан и необходимости соблюдать свои обязательства в рамках международного законодательства", — добавил Колвилл.
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Теги:
В мире , Армия , Руперт Колвилл , Управление ООН по правам человека , ООН , Сирия , Турция
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