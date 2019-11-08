Названо число погибших за время турецкой войны сирийцев

В ООН назвали число погибших за время турецкой военной операции сирийцев

"С начала возглавляемой Турцией военной операции на северо-востоке Сирии 9 октября, мы подтвердили ряд инцидентов, которые по состоянию на 5 ноября привели к смерти в общей сложности порядка 92 мирных жителей", — сказал он.

По его словам, 49 человек из них погибли от авиаударов, наземных ударов, снайперского огня и казней, которые проводились курдскими вооруженными группировками и группировками, связанными с Турцией. За тот же период еще 31 мирный житель погиб от самодельных взрывных устройств и снарядов, которые остались на территории военной операции Турции, в частности, в аль-Хасаке, Ракке и части провинции Алеппо. Из-за действий курдских вооруженных формирований также погибли 12 гражданских.