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Мужчина тайно следил за бывшей девушкой при помощи приложения 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина следил за бывшей подругой через телефон
Фото: globallookpress.com
Житель австралийского города Хобарт, штат Тасмания, несколько месяцев следил за автомобилем и телефоном бывшей девушки при помощи специальных приложений. Об этом сообщает издание ABC News.
Мужчина помог девушке купить автомобиль марки Land Rover и таким образом узнал его идентификационный номер (VIN). После расставания он использовал его, чтобы получить доступ к информации о ее перемещениях. Приложение автоматически пересылало данные на его электронный адрес и позволяло дистанционно включать и выключать определенные функции автомобиля. Кроме того, мужчина установил на мобильный телефон своей жертвы шпионское программное обеспечение, отслеживающее ее местоположение.
Девушка поняла, что стала объектом слежки, когда из ее машины пропал мобильный телефон. Она воспользовалась ноутбуком, чтобы увидеть, включал ли его кто-то, однако вместо ее аккаунта открылась электронная почта следившего за ней мужчины. В его письмах она увидела автоматические сообщения о ее перемещениях, в том числе карту места, где она работала, с отметкой в точке, где припаркован ее автомобиль.
Она не хотела, чтобы злоумышленник узнал об этом, поэтому позвонила отцу с чужого телефона и рассказала о находке. Полицейские обыскали дом мужчины и обнаружили в его записной книжке даты занятий на курсах, которые планировала посещать девушка, список мест, где она бывала, и другую персональную информацию. Кроме того, у него нашли перечень оружия и подсчет затрат.
В суде мужчина признал вину. Ожидается, что приговор будет вынесен в декабре.
Ранее сообщалось, что в американском городе Мидленд, штат Мичиган, девушка забралась в багажник автомобиля, чтобы проследить за знакомой, проявившей интерес к ее возлюбленному. Парень выпустил ее из багажника после того, как девушка перечислила ему все, чем ей хотелось бы с ним заняться.
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Теги:
В мире , Тасмания , Хобарт
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