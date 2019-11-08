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Описаны преступления напугавших Макрона «украинских банд» 

Lenta.ru + ещё 2 16 минут назад
Описаны преступления напугавших Макрона «украинских банд»
Фото: globallookpress.com
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об украинских бандах, возмутившее официальный Киев, появилось не на пустом месте: после введения безвизового режима в Европе растет число украинских нелегальных мигрантов, которых «крышуют» криминальные группировки. Об этом пишет «Страна.ua».
Недавно во Франции осудили 18 украинских яхтсменов, которые незаконно перевозили мигрантов — в основном своих же соотечественников — в Великобританию и брали за это по три тысячи евро с человека, рассказал изданию французский журналист Виктор Фортунато. Преступники «переправили» около 150 человек и получили от двух до восьми лет тюрьмы, при этом таких «перевозчиков» ловят все чаще, утверждает журналист. По его словам, украинцы также занимаются контрабандой сигарет и наркотиков, французская полиция готовит массовые рейды против них и выходцев из Болгарии и Румынии.
По данным французско-украинской ассоциации, в Парижском регионе проживает 40 тысяч украинцев, официально же на консульском учете по всей стране их наберется не более 10 тысяч. Есть люди, которые привозят украинцев во Францию, находят для них работу на «черном рынке» и получают с этого процент, рассказал «Стране.ua» французско-украинский предприниматель Омар Арфуш. Десять лет назад такими нелегалами были поляки, но «сейчас говорят об украинцах», отметил он.
Во Францию приезжает много «трехмесячных гастролеров» (по «безвизу» украинцам в Европе можно находиться такой срок), говорит руководитель ассоциации «АРТ культура и креативность» Любовь Боднарчук. За последний год было возбуждено много уголовных дел против украинцев за связь с чеченскими преступными группировками, незаконный трафик сигарет и убийства. В Германии же граждане Украины грабят квартиры и угоняют машины, утверждает источник в немецких правоохранительных органах.
Некоторые эксперты однако утверждают, что «украинских банд» в Европе нет: выходцы из постсоветской республики просто состоят в международных мафиозных структурах, которые связаны с наркоторговлей, проституцией, перевозкой «нелегалов», контрабандой оружия и взрывчатки.
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Теги:
В мире , Украина , Эммануэль Макрон , Киев , Великобритания , Франция
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