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В США прокурор просит приговорить россиянина Лисова к пяти годам тюрьмы 

РИА Новости 34 минуты назад
Прокурор США просит для Лисова пять лет тюрьмы
Фото: Facebook
Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк в США Джеффри Берман направил в суд обращение, в котором просит приговорить россиянина Станислава Лисова, обвиняемого в компьютерных преступлениях, к пяти годам лишения свободы.
Программист Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне и в феврале 2019 года признал вину в суде Нью-Йорка в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.
Как следует из документа, размещенного в судебной базе данных, заключение сроком в 60 месяцев власти США считают "справедливым и соответствующим" совершенным деяниям.
После задержания в Барселоне, в январе 2018 года Лисов был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Лисова подозревали в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона долларов.
Сообщалось, что это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Кроме того, предполагалось, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию о доступе и личную информацию своих жертв".
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Теги:
В мире , Криминал , США , Станислав Лисов , Нью-Йорк
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