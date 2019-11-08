Прокурор США просит для Лисова пять лет тюрьмы

В США прокурор просит приговорить россиянина Лисова к пяти годам тюрьмы

Программист Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне и в феврале 2019 года признал вину в суде Нью-Йорка в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.

Как следует из документа, размещенного в судебной базе данных, заключение сроком в 60 месяцев власти США считают "справедливым и соответствующим" совершенным деяниям.

После задержания в Барселоне, в январе 2018 года Лисов был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Лисова подозревали в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона долларов.

Сообщалось, что это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Кроме того, предполагалось, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию о доступе и личную информацию своих жертв".