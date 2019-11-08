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Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках 

Lenta.ru 39 минут назад
На украинский телеканал совершено «нападение»
Фото: кадр YouTube
В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего. Фрагмент марафона «Атака на свободу слова» опубликован на YouTube.
Нападение оказалось инсценировкой. Мужчины в камуфляжной одежде вбежали в студию и начали выкрикивать угрозы на русском языке. Они сделали вид, что стреляют, при этом звуки выстрелов были сымитированы. Услышав стрельбу, ведущий упал на пол. Затем нападавшие сделали с ним селфи, пожелали хорошего эфира и покинули студию.
«Гордон.ua» сообщает, что таким образом сотрудники телеканала отреагировали на действия правоохранителей, которые накануне провели обыски у владельца «Прямого», политика Владимира Макеенко. Канал называет происходящее наступлением на свободу слова.
Телеканал «Прямой» связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Во время президентских выборов весной 2019 года телеканал критиковали за пиар Порошенко и нападки на его оппонентов Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Юлия Тимошенко , Владимир Макеенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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