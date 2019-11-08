Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Мексике спасли группу мигрантов
Фото: © AP Photo / Gustavo Aguado
Министерство безопасности Мексики сообщило о спасении на территории штата Веракрус группы мигрантов из Гватемалы, Сальвадора и Колумбии, которых перевозили в кузове грузовика.
"Министерство общественной безопасности спасло 100 мигрантов… Среди освобожденных граждан — 32 несовершеннолетних и 15 женщин", — сообщило ведомство в Twitter.
Официальные источники Мексики практически всегда называют задержание очередной группы мигрантов, которые направляются в сторону границы с США, спасением — в процессе тайной перевозки в закрытых грузовиках нередки случаи гибели людей, а также похищений, вымогательств и убийств.
В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной транспортировки людей. "Спасенные" мигранты были переданы сотрудникам национальной миграционной службы для уточнения легального статуса и последующих административных процедур.
Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.
План действий Мексики включает усиление иммиграционного контроля в пограничных с США регионах силами национальной гвардии, а также регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, создание рабочих мест на северной и южной границах страны. При этом мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Последние новости
Брат солдата Шамсутдинова высказался по поводу преступления родственника Брат солдата Шамсутдинова высказался по поводу преступления родственника Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Скопления мертвых. Что происходит во Вселенной Скопления мертвых. Что происходит во Вселенной
Комментарии 
Теги:
В мире , Мигранты , Безопасность , Громкие уголовные дела , Дональд Трамп , Гватемала , Колумбия , Мексика , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон спрогнозировал будущее России
Макрон спрогнозировал будущее России 478
«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова»
«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова» 7
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной 728
Правда про MH17: Цемах решился дать показания
Правда про MH17: Цемах решился дать показания 64
«Иногда забываю слова»
«Иногда забываю слова» 3
Видео
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение