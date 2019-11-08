В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике

Министерство безопасности Мексики сообщило о спасении на территории штата Веракрус группы мигрантов из Гватемалы , Сальвадора и Колумбии , которых перевозили в кузове грузовика.

"Министерство общественной безопасности спасло 100 мигрантов… Среди освобожденных граждан — 32 несовершеннолетних и 15 женщин", — сообщило ведомство в Twitter.

Официальные источники Мексики практически всегда называют задержание очередной группы мигрантов, которые направляются в сторону границы с США , спасением — в процессе тайной перевозки в закрытых грузовиках нередки случаи гибели людей, а также похищений, вымогательств и убийств.

В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной транспортировки людей. "Спасенные" мигранты были переданы сотрудникам национальной миграционной службы для уточнения легального статуса и последующих административных процедур.

Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.

План действий Мексики включает усиление иммиграционного контроля в пограничных с США регионах силами национальной гвардии, а также регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, создание рабочих мест на северной и южной границах страны. При этом мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.