ООН приняла резолюцию России против героизации нацизма

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сам документ называется "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Как стало известно, за резолюцию свои голоса отдали 121 страны. При этом 55 государств воздержались.

Отмечается, что против данного документа выступили только США и Украина.