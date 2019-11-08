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ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма 

Газета.Ru + ещё 8 40 минут назад
ООН приняла резолюцию России против героизации нацизма
Фото: Reuters
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Сам документ называется "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
Как стало известно, за резолюцию свои голоса отдали 121 страны. При этом 55 государств воздержались.
Отмечается, что против данного документа выступили только США и Украина.
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Теги:
В мире , Политика , Генассамблея ООН , ООН
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