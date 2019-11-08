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Зеленский заявил о желании усовершенствовать уровень украинского языка 

RT на русском + ещё 5 26 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на YouTube-канале заявил о желании усовершенствовать свой уровень украинского языка.
«Уровень украинского языка, по моему мнению, растёт. Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь», — рассказал он в интервью «Откровенно с президентом».
По его словам, он старается чаще использовать украинский язык в разговорной речи и даже иногда забывает некоторые слова на русском языке.
«Я общаюсь с человеком на русском языке и иногда забываю слова, и говорю человеку, который рядом со мной, украинское слово и спрашиваю, как это сказать по-русски», — поделился он.
В июле Зеленский пообещал защищать украинский язык.
Украинская детская писательница Лариса Ницой выразила возмущение использованием Зеленским русского языка в своей инаугурационной речи.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Лариса Ницой , Владимир Зеленский
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