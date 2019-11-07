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Зеленский признался в несовершенстве владения украинским 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 52 минуты назад
Зеленский признался в несовершенстве владения украинским
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что допускает «ошибки с ударениями и некоторыми словами» при общении на украинском языке.
Зеленский выразил мнение, что его уровень владения украинским языком растет, передает «Интерфакс». «Я знаю, что есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Возможно, и нельзя знать язык на сто процентов. Но я пытаюсь его знать, (необходима) практика, больше говорить, лучше с умными людьми», — сказал Зеленский в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla.
Президент Украины также отметил, что иногда испытывает трудности, общаясь и на русском языке. «Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной, украинское слово и спрашиваю, как это сказать по-русски. То есть иногда уже есть и такие примеры», — признался Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
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