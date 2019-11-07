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ВСУ за день потеряли пятерых человек убитыми и ранеными 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
ВСУ за день потеряли пятерых человек убитыми и ранеными
Фото: РИА Новости
Штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о гибели одного украинского военного, а также о ранении четырех силовиков в результате обстрелов со стороны ополченцев.
«В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитники получили ранения», — говорится в сообщении ООС в Facebook.
Отмечается, что обстрелы зафиксированы вблизи Крымского, Южного, Луганского, Новолуганского, Майорска, Авдеевки, Водяного, Песков, Гнутового, Опытного и Красногоровки.
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