ВСУ за день потеряли пятерых человек убитыми и ранеными

Штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о гибели одного украинского военного, а также о ранении четырех силовиков в результате обстрелов со стороны ополченцев. «В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитники получили ранения», — говорится в сообщении ООС в Facebook. Отмечается, что обстрелы зафиксированы вблизи Крымского, Южного, Луганского, Новолуганского, Майорска, Авдеевки, Водяного, Песков, Гнутового, Опытного и Красногоровки.

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