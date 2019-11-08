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Президент Казахстана впечатлился Омском 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Президент Казахстана впечатлился Омском
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впечатлился российским городом Омск во время посещения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Он пообщался с президентом России Владимиром Путиным и выразил признательность за гостеприимство правительству области, а также всем омичам.
Токаев сказал, что успел посмотреть город из окна машины, и город оставил приятное впечатление. Глава Казахстана также отметил качественную организацию мероприятия и пожелал здоровья и благополучия всем участникам форума.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Омске 6 — 7 ноября. Владимира Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября подписали ряд документов и обсудили вопросы развития приграничного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан утвердили границу протяженностью 7,5 тысячи километров. Страны выполнили работы по демаркации границы на 86 процентов.
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Теги:
В мире , Владимир Путин , Омск
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