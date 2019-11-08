Президент Казахстана впечатлился Омском

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впечатлился российским городом Омск во время посещения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Он пообщался с президентом России Владимиром Путиным и выразил признательность за гостеприимство правительству области, а также всем омичам.

Токаев сказал, что успел посмотреть город из окна машины, и город оставил приятное впечатление. Глава Казахстана также отметил качественную организацию мероприятия и пожелал здоровья и благополучия всем участникам форума.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Омске 6 — 7 ноября. Владимира Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября подписали ряд документов и обсудили вопросы развития приграничного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан утвердили границу протяженностью 7,5 тысячи километров. Страны выполнили работы по демаркации границы на 86 процентов.