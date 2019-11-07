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На Украине заявили о сокрытии ФБР скандала с сыном Байдена 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
На Украине заявили о сокрытии ФБР скандала с сыном Байдена
Фото: РИА Новости
Украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко утверждает, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер снимал миллионные суммы со счетов украинской газовой компании Burisma, причем ФБР занималось сокрытием скандала.
Онищенко заявил, что семье Байденов шли «официальные и неофициальные платежи», которые исчислялись миллионами долларов. По его словам, бывшая агент ФБР Карен Гринуэй, курировавшая антикоррупционную работу администрации Обамы в Восточной Европе, занималась сокрытием скандала с Байденами, пишет «Страна».
В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
В то же время в ноябре стало известно, что на Украине до конца года уволят украинского прокурора Константина Кулика, который занимался делом Хантера Байдена.
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Теги:
В мире , Украина , Александр Онищенко , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США , Администрация США , Верховная Рада , США
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