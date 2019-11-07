Пока вы не уснули: РФ нашла способ лишить США авианосцев

Новый год под 70: что будет с рублем
Курс рубля накануне Нового года может обвалиться до 68-70 рублей за доллар. Об этом «Газете.ру» заявили эксперты.
"Позорище": в МИД заявили о вранье Deutsche Welle
Deutsche Welle врет о том, что представитель телерадиокомпании не встречался с представителем Министерства иностранных дел России, заявила в своем фейсбуке Мария Захарова.
Раскрыт план России по присоединению Украины
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью изданию «Апостроф» назвал варианты, с помощью которых Россия планирует «поставить Украину на колени».
Россия нашла способ уничтожить сразу все авианосцы США
В результате удара по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния, США) могут быть уничтожены сразу все американские авианосцы.
Истребитель США уронил ракету на Японию
Американский истребитель F-16 выронил ракету над Японией, сообщает ТАСС.
В Сети появились слухи о тяжелой болезни Лукашенко
Член белорусской делегации в ОАЭ на условиях анонимности рассказал Telegram-каналу NEXTA, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Объединенные Арабские Эмираты на лечение.
«Смерть мозга НАТО»: Макрон призвал к диалогу с РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить диалог с Москвой, чтобы не совершить «большую ошибку».
Анастасия Заворотнюк прервала молчание
На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за три недели появилась новая запись.
Мужчина съел 41 яйцо на спор и умер
В Индии 42-летний Субхаш Ядав поспорил с другом, что съест 50 яиц, но умер, съев 41 яйцо. Об этом сообщает Gulf News.