Пока вы не уснули: РФ нашла способ лишить США авианосцев

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Пока вы не уснули: Россия нашла способ лишить США авианосцев 

Рамблер 54 минуты назад

Новый год под 70: что будет с рублем

Курс рубля накануне Нового года может обвалиться до 68-70 рублей за доллар. Об этом «Газете.ру» заявили эксперты.

"Позорище": в МИД заявили о вранье Deutsche Welle

Deutsche Welle врет о том, что представитель телерадиокомпании не встречался с представителем Министерства иностранных дел России, заявила в своем фейсбуке Мария Захарова.

Раскрыт план России по присоединению Украины

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью изданию «Апостроф» назвал варианты, с помощью которых Россия планирует «поставить Украину на колени».

Россия нашла способ уничтожить сразу все авианосцы США

В результате удара по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния, США) могут быть уничтожены сразу все американские авианосцы.

Истребитель США уронил ракету на Японию

Американский истребитель F-16 выронил ракету над Японией, сообщает ТАСС.

В Сети появились слухи о тяжелой болезни Лукашенко

Член белорусской делегации в ОАЭ на условиях анонимности рассказал Telegram-каналу NEXTA, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Объединенные Арабские Эмираты на лечение.

«Смерть мозга НАТО»: Макрон призвал к диалогу с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить диалог с Москвой, чтобы не совершить «большую ошибку».

Анастасия Заворотнюк прервала молчание

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за три недели появилась новая запись.

Мужчина съел 41 яйцо на спор и умер

В Индии 42-летний Субхаш Ядав поспорил с другом, что съест 50 яиц, но умер, съев 41 яйцо. Об этом сообщает Gulf News.
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Анастасия Заворотнюк , Мария Захарова , Александр Лукашенко , Эммануэль Макрон , МИД , Газета.Ru , РИА Новости , Deutsche Welle , ИТАР-ТАСС , США
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