Кладоискатель случайно наткнулся на древние сокровища

Кладоискатель искал потерянное кольцо и наткнулся на древние сокровища

Знакомые фермера из Северной Ирландии разыскивали обручальное кольцо, которое тот потерял, и наткнулись на клад, стоимость которого оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (8,2 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт Gloucestershire Live.

44-летний предприниматель Пол Рейнард (Paul Raynard) из британского города Китли и его деловой партнер, 52-летний Майкл Гвинн (Michael Gwynne), гостили у знакомого в Северной Ирландии. Они увлекались поиском кладов и согласились проверить металлоискателем поле недалеко от города Балликасл, где их друг обронил свое обручальное кольцо.

Сначала им попались только подкова и мелкая монета, но через полтора часа металлоискатель Пола сработал. Он принялся копать и вскоре добрался до старинных монет, ценность которых была очевидна с первого взгляда.

«Я запрыгал и в слезах побежал к Майклу, — вспоминает кладоискатель. — Мне с детства хотелось найти что-то такое. Это потрясающее чувство — будто проверяешь лотерейный билет и понимаешь, что выиграл джекпот».

Под землей скрывались 84 монеты, датируемые первой половиной XVI века. По утверждению Рейнарда, эксперты из Ольстерского музея, осмотревшие находку, назвали ее самым крупным кладом, который когда-либо находили в Ирландии.

Некоторые из монет могут стоить тысячи фунтов стерлингов. В частности, одну из монет, отчеканенную в 1512 году при короле Генрихе VIII, оценили в пять тысяч фунтов (410 тысяч рублей). Другая монета отчеканена в самом начале правления малолетнего короля Эдуарда VI и может стоить три тысячи фунтов (246 тысяч рублей).

Ожидается, что оценка всех найденных монет займет несколько месяцев. Если Рейнард и Гвинн решат продать клад с молотка, половину выручки получит владелец поля — тот самый фермер, который потерял кольцо.

В 2018 году сообщалось, что на острове Рюген в Германии кладоискатели-любители нашли сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Во время раскопок были обнаружены 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора.