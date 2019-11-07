«Смерть мозга НАТО»: Макрон призвал к диалогу с РФ

«Смерть мозга НАТО»: Макрон призвал к диалогу с Россией

По его словам, это необходимо, несмотря на недоверие со стороны государств Балтии и Польши . «Моя идея ни в коем случае не наивна», — добавил Макрон в интервью журналу The Economist.

Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, уверен президент Франции, отказавшись от такого шага, европейцы «совершат большую ошибку».

Макрон не стал призывать к отказу от антироссийских санкций, которые были введены из-за кризиса на Украине . Процесс мирного урегулирования в этой стране представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие, считает президент Франции.

Кроме того, Макрон полагает, что Европе «пора проснуться» и перестать полагаться на США, в частности, в вопросах построения диалога с Россией

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — подытожил президент Франции.

Стремление Макрона наладить отношения с Москвой вызывает сильную обеспокоенность в Польше. Правительственный польский Институт международных отношений (PISM) накануне указал в своем докладе, что действия Парижа могут подорвать единство Евросоюза по вопросу отношений с Россией.

При этом эксперты PISM не исключают, что президент Франции пытается наладить отношения с Россией для противодействия растущему влиянию Китая в Европе.

Париж заинтересован в получении такого союзника, как Москва, в первую очередь для получения преимуществ от решения ряда кризисов за пределами Европы, включая сирийский конфликт, а также для экономической выгоды от наращивания двусторонней торговли, уверены аналитики.

Однако в PISM подчеркивают, что для Польши сближение Франции и России нежелательно. В частности, из-за идеи Макрона привлечь Москву к созданию новой европейской архитектуры безопасности.

Стоит отметить, что Варшава часто критикует Россию и не настроена на улучшение отношений с Москвой. Как заявлял польский президент Анджей Дуда , Россия является одним из главных вызовов для Европы и НАТО.

Разница подходов Польши и Франции очевидна: если Варшава в своей политике опирается на США и структуры НАТО, то Макрон неоднократно отмечал, что Вашингтон перестал быть защитником Европы, а Североатлантическому альянсу необходимо измениться.

В частности, французский лидер не исключал создания общеевропейской армии — фактически альтернативы альянсу.

К тому же история Франции и НАТО весьма противоречива — президент этой страны Шарль де Голль в свое время даже вывел страну из блока, не желая идти на поводу у США.

Идею о создании новой архитектуры системы европейской безопасности Макрон также продвигает еще с лета. На встрече с президентом России Владимиром в августе он отметил, что такая система должна быть разработана при участии Москвы.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — говорил Макрон. Без России, по его мнению, грядущие проблемы не решить.

Европа должна простираться от Лиссабона до Владивостока, добавлял французский лидер, называя Россию глубоко европейской страной.

К слову, Макрон — далеко не единственный европейский лидер, который выступает за налаживание диалога с Москвой. Так, канцлер Германии Ангела Меркель утверждала, что всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией. В Италии же неоднократно призывали к отмене европейских санкций против Москвы, а премьер-министр Джузеппе Конте отмечал высокий уровень сотрудничества Рима с Россией.

Резко против налаживания контактов между Евросоюзом и Россией выступают преимущественно страны Прибалтики и Польша. Власти данных республик систематически говорят о «российской угрозе», призывая к усилению давления на Москву.