Генсек НАТО обратился к союзникам

Генсек НАТО призвал союзников преодолеть разногласия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу "взять на себя ответственность" и преодолеть разногласия по разным вопросам, чтобы обеспечить единство, необходимое для обеспечения коллективной безопасности.

Выступая в исследовательском центре в Германии , Столтенберг отметил, что многие сейчас говорят о разногласиях между союзниками по вопросам торговли, энергетики, климатa, Ирану, а также по ситуации на северо-востоке Сирии. По мнению генсека НАТО, расхождения в позициях между "29 демократиями нормальны".

"У нас и в прошлом были серьезные разногласия … Но в конечном счете всегда удавалось объединиться вокруг ключевой нашей задачи — защищать друг друга", — сказал он.

Трансляция велась пресс-службой НАТО.

Он отметил, что "консенсус не всегда прост", однако "наше единство необходимо для нашей коллективной безопасности".