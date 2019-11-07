Названо число неявок Порошенко на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко в 17-й раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова в эфире телеканала «Наш. Макси-ТВ».

«Если не ошибаюсь, это была уже 17-я неявка на допрос», — сказала она.

Иванова уточнила, что Порошенко приходил на допросы в ГБР четыре раза. По ее словам, ведомство не может повлиять на ситуацию и принудительно доставлять его на допросы, так как он является депутатом Верховной рады , и до 1 января 2020 года на него распространяется депутатская неприкосновенность.

Пятый президент Украины фигурирует в 12 уголовных производствах, в рамках которых ГБР проводит досудебное расследование. 3 сентября, Верховная рада Украины на пленарном заседании лишила неприкосновенности депутатов. С января 2020 года парламентарии могут без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. В то же время остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.