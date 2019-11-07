Генсек НАТО заявил, что является решительным сторонником диалога с Россией

"Я решительно верю в диалог с Россией и что мы должны иметь лучшие отношения с Россией. Россия — наш сосед, мы должны улучшить отношения, но даже если нам это не удастся, мы должны вести диалог с Россией. Я решительный сторонник диалога с Россией. Я очень надеюсь, что мы сможем улучшить отношения с Россией", — сказал он в дискуссии, организованной в Берлине германским Фондом Кёрбера.

По его словам, в этом контексте помогают заседания Совета Россия — НАТО.