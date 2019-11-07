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Генсек НАТО заявил, что является решительным сторонником диалога с Россией 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
«Я решительно верю в диалог с Россией»
Фото: Reuters
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в четверг, что является решительным сторонником диалога между НАТО и Россией.
"Я решительно верю в диалог с Россией и что мы должны иметь лучшие отношения с Россией. Россия — наш сосед, мы должны улучшить отношения, но даже если нам это не удастся, мы должны вести диалог с Россией. Я решительный сторонник диалога с Россией. Я очень надеюсь, что мы сможем улучшить отношения с Россией", — сказал он в дискуссии, организованной в Берлине германским Фондом Кёрбера.
По его словам, в этом контексте помогают заседания Совета Россия — НАТО.
"Мы не разрешаем все проблемы, но хотя бы встречаемся, обсуждаем ситуацию на Украине, контроль над вооружениями, учения", — добавил он.
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Теги:
В мире , Армия , Войска , Оружие , Политика , Йенс Столтенберг , НАТО
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