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Новым еврокомиссаром по расширению станет представитель Венгрии Оливер Варгейи 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Стал известен новый еврокомиссар по расширению
Фото: Reuters
Еврокомиссия официально подтвердила, что новым еврокомиссаром по расширению в комиссии фон дер Ляйен станет представитель Венгрии Оливер Варгейи. Об этом заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в четверг.
"Никаких изменений в распределение портфелей [в новой Еврокомиссии] не внесено, сферой компетенции еврокомиссара от Венгрии будет расширение и политика соседства, — заявил он. — Информация о распределении полномочий скоро будет опубликована".
Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла приступить к работе в срок — 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых кандидатов в состав ЕК. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон, и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян. Фон дер Ляйен уже провела в ними собеседования, утвердив их со своей стороны, теперь должны пройти их слушания в профильных комитетах Европейского парламента. Вэлян займет пост еврокомиссара по транспорту и туризму, Бретон — по вопросам промышленности.
Пока новая Еврокомиссия не будет укомплектована и утверждена полностью, старый состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября. Хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не должны представлять там национальные интересы своих государств, а работать на благо всего Евросоюза, выполняя функции, аналогичные министерским в национальных правительствах.
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Теги:
В мире , Тьерри Бретон , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Венгрия
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