В Сети появились слухи о тяжелой болезни Лукашенко

По словам собеседника NEXTA, Лукашенко обратился в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби. Источник канала утверждает, что президент провел в VIP-крыле клиники уже четыре дня. К нему пускают только местных врачей, его диагноз строго засекречен. Анонимный чиновник заявил, что политик серьезно болен.

Он добавил, что пресс-службе президента дали указание создавать видимость активности и рассылать разные сообщения от имени Лукашенко.

По данным NEXTA, информация об обращении Лукашенко в Burjeel Hospital подтверждается и другими источниками: его кортеж видели на парковке этой больницы.

Как сообщал «Рамблер», Лукашенко приехал в ОАЭ 1 ноября. В пресс-службе президента рассказали, что он планирует встретиться с руководством страны и представителями деловых кругов. Сам Лукашенко говорил, что планирует во время поездки «на несколько дней отойти от повседневной жизни» и «заодно ноги обмакнуть в Персидский залив».