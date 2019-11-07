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В Сети появились слухи о тяжелой болезни Лукашенко 

Рамблер 27 минут назад
Член белорусской делегации в ОАЭ на условиях анонимности рассказал Telegram-каналу NEXTA, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Объединенные Арабские Эмираты на лечение.
По словам собеседника NEXTA, Лукашенко обратился в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби. Источник канала утверждает, что президент провел в VIP-крыле клиники уже четыре дня. К нему пускают только местных врачей, его диагноз строго засекречен. Анонимный чиновник заявил, что политик серьезно болен.
Он добавил, что пресс-службе президента дали указание создавать видимость активности и рассылать разные сообщения от имени Лукашенко.
По данным NEXTA, информация об обращении Лукашенко в Burjeel Hospital подтверждается и другими источниками: его кортеж видели на парковке этой больницы.
Как сообщал «Рамблер», Лукашенко приехал в ОАЭ 1 ноября. В пресс-службе президента рассказали, что он планирует встретиться с руководством страны и представителями деловых кругов. Сам Лукашенко говорил, что планирует во время поездки «на несколько дней отойти от повседневной жизни» и «заодно ноги обмакнуть в Персидский залив».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Александр Лукашенко , ОАЭ
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