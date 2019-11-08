Украине предрекли «холодные» бунты

«Энергетический баланс просто невозможно будет удержать. Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии», — предупредил бывший депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, на Украине уже начались проблемы с отоплением. Он также привел мнение чиновников с Западной Украины, по словам которых «скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы».

При этом, отметил экс-парламентарий, Киеву бессмысленно надеяться на поставки газа из Европы в холодное время года, так как ЕС «будет заниматься своими вопросами». «И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. … На сегодняшний день весь газ в Украине — российский», — напомнил Журавко.

Между тем в четверг компания «Укртрансгаз» заявила, что модернизация газоизмерительной станции «Гребеники» под Одессой подошла к концу, что позволит поставлять на Украину газ из Румынии через Молдавию в реверсном режиме в случае прекращения транзита российского газа.

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев с участием ЕС ведут переговоры о дальнейшей судьбе транзита газа через Украину.