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Украине предрекли «холодные» бунты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 33 минуты назад
Украине предрекли «холодные» бунты
Фото: РИА Новости
Если транзит российского газа через Украину прекратится, в стране случится энергетический коллапс и начнутся «холодные» бунты, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
«Энергетический баланс просто невозможно будет удержать. Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии», — предупредил бывший депутат на своей странице в Facebook.
По его словам, на Украине уже начались проблемы с отоплением. Он также привел мнение чиновников с Западной Украины, по словам которых «скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы».
При этом, отметил экс-парламентарий, Киеву бессмысленно надеяться на поставки газа из Европы в холодное время года, так как ЕС «будет заниматься своими вопросами». «И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. … На сегодняшний день весь газ в Украине — российский», — напомнил Журавко.
Между тем в четверг компания «Укртрансгаз» заявила, что модернизация газоизмерительной станции «Гребеники» под Одессой подошла к концу, что позволит поставлять на Украину газ из Румынии через Молдавию в реверсном режиме в случае прекращения транзита российского газа.
Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев с участием ЕС ведут переговоры о дальнейшей судьбе транзита газа через Украину.
В среду в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Украина , Алексей Журавко , Газпром , ЕС , Верховная Рада
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