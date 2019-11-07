На Украине возбудили дело после драки Ляшко с депутатом

Полиция возбудила уголовное дело после драки лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и депутата Рады от партии «Слуга народа» Андрея Геруса . Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

«По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 УК — угроза насилия в отношении государственного деятеля», — передает «Интерфакс-Украина» сообщение ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что ни одна из сторон конфликта не обращалась в полицию с заявлением.

Ранее Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко ожидал его в аэропорту «Борисполь», где начал выдвигать претензии касательно импорта электроэнергии из РФ. Ляшко же опубликовал в Facebook видео потасовки с Герусом. По его словам, он встретил Геруса случайно и начал с ним спорить насчет открытия импорта российской электроэнергии.

«Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от того никуда не делась — из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана», — написал лидер «Радикальной партии», не прошедшей в парламент по итогам выборов.