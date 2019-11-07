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Зеленский назначил «главу СБУ по Крыму» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Украинский президент Владимир Зеленский назначил начальника управления Службы безопасности Украины по Крыму. Об этом свидетельствует указ главы государства.
«Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.
В июне с данной должности был уволен Шмитько Александр Григорьевич.
Ранее посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Большинство избирателей поддержали вхождение полуострова в состав РФ.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Александр Шмитько , СБУ , Республика Крым
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