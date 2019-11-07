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Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы 

Lenta.ru 59 минут назад
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
Фото: depositphotos.com
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В субботу, 2 ноября, 44-летний путешественник, прилетевший на отдых с супругой, отправился поплавать в Индийском океане и бесследно исчез. Жена забила тревогу и организовала поисково-спасательную операцию. Туриста безрезультатно искали при помощи вертолета, морских судов, дайверов и собак-ищеек.
Спустя несколько дней вблизи туристических пляжей заметили акулу, представляющую угрозу отдыхающим. В ходе вскрытия в желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцом пропавшего туриста.
Человеческие останки направят на ДНК-тестирование. Однако супруга пропавшего шотландца уже идентифицировала обручальное кольцо ее мужа.
Реюньон располагается в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара. Остров является заморским регионом Франции. Из-за обилия хищников на многих местных пляжах запрещено купаться и заниматься серфингом. За последние три года у его берегов зафиксировано 24 нападения акул, 11 из них закончились гибелью людей.
Ранее сообщалось, что на острове Реюньон в результате нападения акулы погиб человек. 28-летний мужчина и его друзья вошли в море, проигнорировав запрещающие знаки.
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Теги:
В мире , Происшествия , Шотландия
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