Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы

На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии . Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 2 ноября, 44-летний путешественник, прилетевший на отдых с супругой, отправился поплавать в Индийском океане и бесследно исчез. Жена забила тревогу и организовала поисково-спасательную операцию. Туриста безрезультатно искали при помощи вертолета, морских судов, дайверов и собак-ищеек.

Спустя несколько дней вблизи туристических пляжей заметили акулу, представляющую угрозу отдыхающим. В ходе вскрытия в желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцом пропавшего туриста.

Человеческие останки направят на ДНК-тестирование. Однако супруга пропавшего шотландца уже идентифицировала обручальное кольцо ее мужа.

Реюньон располагается в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара. Остров является заморским регионом Франции. Из-за обилия хищников на многих местных пляжах запрещено купаться и заниматься серфингом. За последние три года у его берегов зафиксировано 24 нападения акул, 11 из них закончились гибелью людей.

Ранее сообщалось, что на острове Реюньон в результате нападения акулы погиб человек. 28-летний мужчина и его друзья вошли в море, проигнорировав запрещающие знаки.