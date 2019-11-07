США рассказали о судьбе подконтрольной нефти в Сирии

Все отдадим курдам: в Госдепе прояснили судьбу сирийской нефти

Госдеп США заявил, что нефть на подконтрольных американцам месторождениях в Сирии добывается местными властями, а деньги с ее продажи «идут на благо местных общин». Госдеп также утверждает, что администрация США не давала каких-либо указаний по поводу сирийской нефти. Россия считает, что нефть — собственность сирийского народа и законных властей.

В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сейчас порядка 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено к востоку от реки Евфрат. Большинство месторождений после разгрома «Исламского государства» ( ИГ , запрещено в РФ) отошли союзникам США — курдским отрядам в составе «Сирийских демократических сил».

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Госдепартаменте нет указаний от администрации что-либо делать с нефтяными месторождениями», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Так он ответил на вопрос журналистов, рассматривают ли американские нефтедобывающие компании возможность промысла в этих районах.

Накануне, 6 ноября, агентство Associated Press сообщило со ссылкой на информированные источники, что президент США Дональд Трамп одобрил проект расширения американского воинского контингента в Сирии. В Белом доме считают, что вооруженные силы Соединенных Штатов должны защитить нефтяные месторождения, расположенные на восточном берегу реки Евфрат.

Собеседники издания сообщили также, что американские солдаты будут охранять большую часть территории, подконтрольной сирийским курдам — от Дейр-эз-Зора до города Эль-Хасаки, то есть 1/5 часть от всей территории Сирии. При этом конкретный размер территории, которую американцы хотят «взять под защиту», пока не определен.

AP сообщает, что решение Трампа ставит весьма сложный вопрос: смогут ли американские солдаты стрелять по сирийским или российским военным, если «произойдут провокации и угрозы с их стороны».

Вскоре после этого заместитель главы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал сообщения СМИ о решении Трампа «защитить» сирийскую нефть. Москва, по словам дипломата, не настроена взаимодействовать с американцами в данном вопросе, поскольку речь идет о нефти, принадлежащей сирийскому народу. Именно граждане САР должны распоряжаться своим природным ресурсом, подчеркнул Вершинин.

Замминистра добавил, что по сирийскому урегулированию в ближайшее время состоится встреча в астанинском формате. По его словам, Россия помогает законному правительству Башара Асада устанавливать контроль над всей территорией страны.

Накануне турецкое агентство Anadolu сообщило, что США решили построить две новые военные базы возле нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре.

В районе маленького городка Сур, расположенного рядом с нефтеносным районом, замечено большое количество строительной и военной техники, около 300 американских военных, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее также заявил, что нефть Сирии должна контролироваться законным правительством страны, а не американцами. Трамп незадолго до этого назвал миссией США защиту сирийской нефти от террористов.

Каждый месяц США получают от добычи и продажи сирийской нефти около $30 млн Глава МИД России Сергей Лавров ранее уточнил, что нефть американцы переправляют на переработку за пределы Сирии. Он также отметил, что доходы позволяют США оказывать поддержку лояльным им вооруженным формированиям, в том числе — сирийским курдам.

Сирийское «черное золото» уже становилось причиной гибели российских граждан. В начале 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что «около 200 русских наемников» погибли в бою с американцами и курдами, пытаясь отбить нефтяное месторождение под Хашамом. Впоследствии стало известно, что погибло от 10 до 20 граждан РФ, сражавшихся в рядах так называемой ЧВК «Вагнер» (деятельность частных военных компаний запрещена в России на законодательства уровне).

В течение трехчасового боя американцами были использованы бомбардировщики B-52, беспилотники MQ-9, самолеты огневой поддержки AC-130, вертолеты AH-64 Apache и истребители-бомбардировщики F-15e. «Вагнеровцы» не имели средств противовоздушной обороны и были практически расстреляны.

Российские официальные власти впервые признали возможную гибель пятерых россиян только через 8 дней после боя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «по предварительным данным, в результате удара сил США в Сирии могли погибнуть пять россиян, но их гражданство еще предстоит подтвердить».

20 февраля МИД России признал наличие десятков раненных россиян. «В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями», — говорится в сообщении ведомства. При этом во внешнеполитическом ведомстве еще раз отметили, что в «недавнем столкновении» не участвовали военнослужащие РФ и не применялись штатные технические средства.