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В Британии выбрали словосочетание 2019 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
В Британии выбрали словосочетание 2019 года
Фото: ТАСС
Толковый словарь английского языка Коллинза назвал фразу climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.
Как отметили составители словаря, впервые «климатической забастовкой» были названы протестные акции, приуроченные к конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году, передает РИА «Новости».
Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.
Напомним, американский толковый словарь Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary) назвал существительное «справедливость» (justice) словом 2018 года.
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Теги:
В мире , Грета Тунберг , ООН , РИА Новости
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