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Венгрия заявила об «огромных потерях» для Центральной Европы из-за антироссийских санкций 

ТАСС + ещё 5 5 часов назад
Европа признала «огромные потери» из-за санкций
Фото: ТАСС
Страны Центральной Европы понесли огромные потери из-за экономических санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению, выдержки из которого приводятся в четверг.
"Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, — это мы, страны Центральной Европы", — подчеркнул он.
Сийярто назвал естественным, что у его страны сложились тесные взаимоотношения с РФ, учитывая географическую близость двух стран. Глава МИД Венгрии также отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком.
"Китай, который становится крупнейшей экономикой в мире, обладает огромным влиянием на Европу", — добавил он.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Теги:
В мире , Политика , Петер Сийярто , МИД , ЕС , Венгрия
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