«Мини-СССР»: куда уходит Белоруссия

В Европе опасаются создания Союзного государства России Белоруссии . Кремль может заставить Минск объединиться, а этого допустить нельзя, сообщает The Wall Street Journal. Эксперты же не исключают, что Белоруссия может со временем стать членом Евросоюза . Или пойдет по пути Украины , если конфликт не получится залить российскими деньгами.

Усилия по созданию Россией и Белоруссией совместного Союзного государства вызывает тревогу в Европе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

«Ситуация серьезная, поскольку Россия действительно может заставить Белоруссию объединиться. На нее оказывается давление», — считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По его словам, европейские страны должны поддержать суверенитет Белоруссии, несмотря на то, что демократия в этой стране совсем «неидеальна» и страна нуждается в реформе политической и экономической системы.

Белоруссия уже почти 20 лет объединяется с РФ. Договор о создании Союзного государства был подписан еще в 1999-м, и в 2000-м вступил в законную силу.

Документ о создании Союзного государства предусматривает унификацию законодательства, единую политическую, экономическую и валютную систему двух государств. За Союзным государством даже закрепилось ироническое определение — «мини-СССР», поскольку оно воспроизводилось на обломках бывшего Советского Союза.

Тем не менее, за 20 лет Союзное государство, имея даже свой бюджет и органы власти, осталось всего лишь декорацией без реального наполнения. Ситуация начала меняться в прошлом году, когда между Россией и Белоруссией возник конфликт на почве компенсаций за российский налоговый маневр. В результате изменения законодательства РФ, Белоруссия осталась без дохода, который получала ранее.

Размер выпадающих доходов Минска исчисляется сотнями миллионов долларов. Цифры все время пересчитываются белорусами. Естественно, в сторону увеличения. Последняя трактовка потерь Белоруссии в 2020 году от реализации налогового маневра в России — $239 млн Россия не хочет компенсировать этот «ущерб», тем более, что Белоруссия и без всякого маневра задолжала миллиарды долларов, которые не способна вернуть и за следующие 20 лет.

Внешний госдолг республики, по данным Министерства финансов страны, на 1 октября составил $16,5 млрд Основной кредитор — Россия, а также Китай, европейские и американские кредитные учреждения. В этом году Белоруссия обязана погасить не менее $2,7 млрд Из них $1,24 млрд — выплатить России.

Это большие деньги для белорусской экономики, и у Минска их нет. По этой причине Белоруссия берет новые кредиты на обслуживание текущих. С января по сентябрь были привлечены внешние госзаймы на $857 млн, в том числе $559 млн от правительства и российских банков.

Поскольку Белоруссия практически лишилась возможности получать дотации от России (кредиты ей дают теперь только на обслуживание российских долгов), то риторика официального Минска резко изменилась. Эталонная дружба двух братских народов, о чем все время твердил президент Белоруссии Александр Лукашенко , оказалась под ударом. Батька теперь ищет помощи на Западе, в Китае, в Азербайджане, Турции, в Арабских Эмиратах и продолжает поддерживать тесные экономические связи с Украиной.

В Кремле маневры Лукашенко известны, но до последнего времени здесь предпочитали не выносить сор из союзной избы. А если конфликты невозможно было скрыть, то в качестве поводов для разногласий указывались только финансовые и экономические. Но Лукашенко сам перевел денежный конфликт в политическую плоскость.

В последние месяцы он все чаще дает понять, что Москва якобы покушается на святое — суверенитет «синеокой красавицы Беларуси», пытается присоединить независимую республику к России «шестью областями».

Европа услышала мольбы о помощи. Денег Евросоюз пока не обещает, но уже высказывает обеспокоенность судьбой «синеокой». Страны Запада должны проявлять осторожность, чтобы интеграция «не зашла слишком далеко». Это цитата экс-помощника министра обороны США Александр Вершбоу , которую приводит в своей статье в среду The Wall Street Journal.

По словам начальника Генштаба вооруженных сил Польши Раймунда Анджейчака, интеграция России и Белоруссии затрагивает системы командования, управления комплексами противовоздушной обороны.

Международные эксперты пока не верят, что Белоруссия готова отвернуться от России, присоединиться к Евросоюзу и тем более, что «пойдет таким же курсом, как Украина или Грузия».

Тем не менее ситуация начинает обретать черты геополитического конфликта. Министр обороны Сергей Шойгу 25 октября заявил, что Запад заинтересован в разрыве российско-белорусских отношений и пытается дискредитировать идею Союзного государства.

НАТО наращивает свои силы у границ России и Белоруссии, добавил Шойгу и пообещал не оставить эти действия без ответа.

Маловероятно, что Белоруссия станет членом ЕС, так как экономика страны слишком зависит от российской и политические отношения с Россией также останутся крепкими даже после ухода Лукашенко с поста президента, считает Сергей Суверов , старший аналитик «БКС Премьер».

Наоборот, будет усиливаться интеграция с Россией, хотя до создания полноценного Cоюзного государства с единой валютой дело не дойдет, прогнозирует эксперт.

«Белоруссия уже вкусила плоды суверенитета, кроме того, этому будет противодействовать не только Евросоюз, но и национальные белорусские элиты, которые привыкли извлекать экономическую выгоду из-за противоречий между РФ и ЕС», — заключает Суверов.

Безусловно, Брюссель стремится пресечь сотрудничество европейских государств с Россией и планирует в рамках этой парадигмы принять сразу шесть балканских стран до 2025 года, уточняет Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Но даже их вступление находится под большим вопросом. Если Белоруссия развернется в сторону ЕС, то в лучшем случае повторит судьбу Болгарии, откуда за последние 10 лет уехало более 15% населения, а единственной надеждой на рост ВВП является подключение к «Турецкому потоку», который идет из России», — иронизирует Николаев.

Он считает «более правдоподобным вариант для Белоруссии — судьба Украины».

«Но это в перспективе, а пока стоит ожидать дальнейшей интеграции Минска и Москвы до тех пор, пока в Белоруссии не случится революция в интересах европейских стран», — считает эксперт.

Еще 6 сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев Сергей Румас договорились, что дорожные карты для процесса интеграции государств будут подготовлены к началу декабря. В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину решить все спорные вопросы по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. В свою очередь президент России поручил органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных отраслях до 1 января 2020 года.

Складывается впечатление, что у процесса интеграции есть начало, но нет конца.